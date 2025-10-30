Yangarra Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yangarra Resources hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,25 Prozent zurück. Hier wurden 23,3 Millionen CAD gegenüber 24,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at