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29.04.2026 06:31:29
Yangquan Coal Industry (Group) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yangquan Coal Industry (Group) hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 CNY, nach 0,170 CNY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yangquan Coal Industry (Group) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,93 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,82 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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