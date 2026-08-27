Yangquan Coal Industry (Group) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yangquan Coal Industry (Group) hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 5,00 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at