Yangquan Coal Industry (Group) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yangquan Coal Industry (Group) hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 5,72 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at