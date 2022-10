Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock gab am 31.10.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,435 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,410 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,35 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at