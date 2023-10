Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock präsentierte am 31.10.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,360 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,437 CNY je Aktie eingenommen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,487 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,20 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at