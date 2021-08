Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellte am 30.08.2021 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2021 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,160 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,360 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,28 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,160 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,28 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at