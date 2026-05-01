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01.05.2026 06:31:29
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 HKD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock mit einem Umsatz von insgesamt 4,17 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,09 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 34,78 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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