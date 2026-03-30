Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat am 28.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,98 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,50 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14,25 Milliarden CNY gegenüber 12,20 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at