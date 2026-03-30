Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat am 28.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,49 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,150 HKD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,79 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,36 Milliarden HKD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,16 HKD beziffert. Im Vorjahr hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,970 HKD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 15,46 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,22 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at