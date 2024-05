Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellte am 30.04.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,080 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie vermeldet.

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,250 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,01 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at