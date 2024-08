Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock äußerte sich am 23.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,540 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,77 Prozent auf 3,17 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,11 Milliarden HKD gelegen.

Redaktion finanzen.at