Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock lud am 28.03.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,202 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,64 Milliarden CNY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,940 CNY, nach 0,720 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,54 Milliarden CNY im Vergleich zu 8,22 Milliarden CNY im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,907 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 9,34 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at