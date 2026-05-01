Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 CNY, nach 0,200 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock im vergangenen Quartal 3,70 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 2,89 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at