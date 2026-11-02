Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,53 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 HKD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 154,87 Prozent auf 10,84 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,25 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at