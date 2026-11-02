|
02.11.2026 06:31:29
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,53 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 HKD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 154,87 Prozent auf 10,84 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,25 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.