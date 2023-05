Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat am 01.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,320 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,390 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,63 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at