Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock präsentierte am 23.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,42 CNY gegenüber 0,480 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,11 Prozent auf 2,94 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

