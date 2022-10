Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock präsentierte am 31.10.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,435 CNY gegenüber 0,110 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,416 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,35 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at