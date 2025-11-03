Yangzhou Jinquan Travelling Goods A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yangzhou Jinquan Travelling Goods A hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yangzhou Jinquan Travelling Goods A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 176,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 191,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at