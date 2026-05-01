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01.05.2026 06:31:29
Yangzhou Jinquan Travelling Goods A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Yangzhou Jinquan Travelling Goods A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Yangzhou Jinquan Travelling Goods A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 268,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 239,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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