Yangzhou Tinfulong Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yangzhou Tinfulong Group ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yangzhou Tinfulong Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 CNY, nach 0,250 CNY im Vorjahresvergleich.

Yangzhou Tinfulong Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 960,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 866,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at