20.04.2026 06:31:29

Yangzhou Yangjie Electronic Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yangzhou Yangjie Electronic Technology hat am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 307,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 215,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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