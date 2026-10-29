Yangzhou Yangjie Electronic Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yangzhou Yangjie Electronic Technology veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,190 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 264,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at