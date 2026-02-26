Yangzijiang Financial Aktie
WKN DE: A3DK5T / ISIN: SGXE77102635
|
26.02.2026 02:33:37
Yangzijiang Financial drops 14.5% to 2-year low on expected reversal into red
The group expects to post losses for its second half and full year due to the recognition of substantial credit loss allowancesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yangzijiang Financial Holding Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.