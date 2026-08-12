Yangzijiang Financial Aktie
WKN DE: A3DK5T / ISIN: SGXE77102635
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12.08.2026 13:23:06
Yangzijiang Financial H1 profit from continuing operations falls 29% to S$38.3 million
It will focus on resolving its non-performing debt exposures and redeploying recovered capital in China’s growth areasWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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