Yankee Hat Minerals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yankee Hat Minerals äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at