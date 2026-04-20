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20.04.2026 11:15:14

Yannic Rutzer ist neuer Leiter Kundenberatung der Filiale Näfels-Mollis der Glarner Kantonalbank

Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Personalie
Yannic Rutzer ist neuer Leiter Kundenberatung der Filiale Näfels-Mollis der Glarner Kantonalbank

20.04.2026 / 11:15 CET/CEST

Glarus, 20. April 2026 – Yannic Rutzer ist seit 1. April 2026 neuer Leiter Kundenberatung der Filiale Näfels-Mollis. Die Glarner Kantonalbank freut sich, diese Stelle mit einem langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen besetzen zu können. Mit diesem Schritt führt die Glarner Kantonalbank die kontinuierliche Förderung und Entwicklung von engagierten Mitarbeitenden gezielt weiter.

Für die Leitung der Kundenberatung der Filiale Näfels-Mollis setzt die Glarner Kantonalbank mit Yannic Rutzer auf eine erfahrene Persönlichkeit aus dem bestehenden Team. Er ist seit 13 Jahren bei der Glarner Kantonalbank tätig und hat sich in dieser Zeit durch grosses Engagement und hohe Fachkompetenz ausgezeichnet. Dank verschiedener Aus- und Weiterbildungen sowie seiner breiten Banking- und Kundenberatungserfahrung bringt Yannic Rutzer beste Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit. Er kennt die Abläufe der Bank ebenso wie die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Er ist im Kanton Glarus verwurzelt und in verschiedenen Organisationen engagiert.  

Die Glarner Kantonalbank freut sich, einen bestens qualifizierten Mitarbeiter in diese verantwortungsvolle Führungsfunktion befördern zu können und wünscht Yannic Rutzer viel Erfolg und Freude in seiner neuen Funktion.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2311180

 
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2311180  20.04.2026 CET/CEST

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