Yantai Changyu Pioneer Wine: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yantai Changyu Pioneer Wine hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 705,2 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 734,5 Millionen HKD umgesetzt.

