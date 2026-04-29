Yantai Changyu Pioneer Wine gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yantai Changyu Pioneer Wine gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,26 HKD. Im Vorjahresquartal hatte Yantai Changyu Pioneer Wine ebenfalls ein EPS von 0,260 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 990,9 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 867,0 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at