Yantai Changyu Pioneer Wine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yantai Changyu Pioneer Wine präsentierte am 17.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 HKD gegenüber 0,130 HKD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,17 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 957,3 Millionen HKD.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 HKD gegenüber 0,480 HKD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,98 Prozent zurück. Hier wurden 3,01 Milliarden HKD gegenüber 3,31 Milliarden HKD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at