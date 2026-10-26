Yantai Changyu Pioneer Wine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yantai Changyu Pioneer Wine hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent auf 792,2 Millionen HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 705,2 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at