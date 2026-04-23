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23.04.2026 06:31:29
Yantai Eddie Precision Machinery: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yantai Eddie Precision Machinery hat am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Yantai Eddie Precision Machinery hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Yantai Eddie Precision Machinery im vergangenen Quartal 1,17 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yantai Eddie Precision Machinery 770,3 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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