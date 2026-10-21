Yantai Eddie Precision Machinery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yantai Eddie Precision Machinery hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,06 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 805,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at