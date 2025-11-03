Yantai Eddie Precision Machinery stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yantai Eddie Precision Machinery hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,13 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yantai Eddie Precision Machinery 0,100 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 805,8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 647,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at