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02.09.2026 06:31:29
Yantai Eddie Precision Machinery veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Yantai Eddie Precision Machinery hat am 30.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yantai Eddie Precision Machinery ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yantai Eddie Precision Machinery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 798,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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