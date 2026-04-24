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24.04.2026 06:31:29
Yantai Eddie Precision Machinery zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Yantai Eddie Precision Machinery präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,09 CNY. Im letzten Jahr hatte Yantai Eddie Precision Machinery einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Yantai Eddie Precision Machinery im vergangenen Quartal 821,7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yantai Eddie Precision Machinery 770,3 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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