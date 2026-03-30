Yantai North Andre Juice präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yantai North Andre Juice veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 HKD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 390,8 Millionen HKD – das entspricht einem Abschlag von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 425,1 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,07 HKD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,880 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Yantai North Andre Juice mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,53 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 18,35 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,03 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,73 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at