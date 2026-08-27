Yantai North Andre Juice stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yantai North Andre Juice veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yantai North Andre Juice 0,340 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 386,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 518,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at