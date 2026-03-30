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30.03.2026 06:31:29

Yantai North Andre Juice vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yantai North Andre Juice hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,14 CNY gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 356,2 Millionen CNY – eine Minderung von 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 393,1 Millionen CNY eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,990 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,810 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,67 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,41 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,03 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1,73 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at

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