Yantai North Andre Juice veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yantai North Andre Juice hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,18 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yantai North Andre Juice noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 HKD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,46 Prozent auf 444,8 Millionen HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at