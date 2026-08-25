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25.08.2026 06:31:29
Yantai Wanhua Polyurethane: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Yantai Wanhua Polyurethane hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yantai Wanhua Polyurethane 0,970 CNY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Yantai Wanhua Polyurethane 65,26 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,81 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 65,26 Milliarden CNY gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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