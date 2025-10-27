Yantai Wanhua Polyurethane: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yantai Wanhua Polyurethane lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Yantai Wanhua Polyurethane hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 53,32 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,54 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at