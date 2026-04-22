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22.04.2026 06:31:29
Yantai Wanhua Polyurethane informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yantai Wanhua Polyurethane hat am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,19 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,980 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 54,05 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,07 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 54,05 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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