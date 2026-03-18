Yantai Wanhua Polyurethane legte Quartalsergebnis vor

Yantai Wanhua Polyurethane hat am 16.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,07 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yantai Wanhua Polyurethane noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59,01 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 71,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,46 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,875 CNY sowie einen Umsatz von 66,68 Milliarden CNY belaufen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,99 CNY beziffert, während im Vorjahr 4,15 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,85 Prozent auf 203,23 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 181,70 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 3,95 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 200,23 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at