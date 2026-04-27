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27.04.2026 06:31:29
Yantai Xinchao Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Yantai Xinchao Industry gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 CNY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,52 Milliarden CNY – eine Minderung von 29,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,16 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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