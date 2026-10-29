Yantai Xinchao Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yantai Xinchao Industry veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,59 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yantai Xinchao Industry 1,69 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at