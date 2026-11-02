Yanzhou Coal Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yanzhou Coal Mining stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 CNY, nach 0,230 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 41,86 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at