Yanzhou Coal Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yanzhou Coal Mining präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 41,06 Milliarden CNY gegenüber 29,04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at