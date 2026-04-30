Yanzhou Coal Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yanzhou Coal Mining hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,40 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yanzhou Coal Mining 0,270 CNY je Aktie verdient.

Yanzhou Coal Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,59 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at