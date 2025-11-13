|
Yapi Kredi Koray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Yapi Kredi Koray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 TRY. Im Vorjahresquartal waren -0,040 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,5 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 73,3 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.
